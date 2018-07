Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind zum Ende des 2. Quartals um 0,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen, was im Rahmen der Erwartungen lag, so die Analysten von Postbank Research.Die US-Industrieproduktion befinde sich in einem klaren Aufwärtstrend. Hieran sollte sich auch im Juni nichts Grundlegendes geändert haben. Vielmehr weise der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe mit seinem jüngsten Anstieg auf über 60 Punkte sogar darauf hin, dass die Dynamik noch einmal zugelegt haben könnte. Charakteristisch für den Ausstoß der US-Industrie sei aber auch, dass es selbst in Phasen klarer Trends zu kräftigen monatlichen Ausschlägen komme, die dann eben gelegentlich auch einmal in die entgegengesetzte Richtung weisen würden. Dies sei zuletzt im Mai mit einem Rückgang der Produktion um 0,1% gegenüber dem Vormonat der Fall gewesen. Hierbei sei jedoch zu bedenken, dass der Zuwachs im April mit 0,9% ausgesprochen stark ausgefallen sei. Zudem habe es einen Einbruch in der Automobilindustrie gegeben, der wiederum auf einen Produktionsausfall bei einem großen Zulieferer für LKW-Teile, also einen vermutlich einmaligen Sondereffekt, zurückzuführen gewesen sei. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb von dieser Seite mit einem positiven Rückprall bei der Produktion rechnen. Im Gegenzug könnten aber die Energieversorger das Gesamtergebnis diesmal negativ beeinflussen, nachdem deren Ausstoß zuvor dreimal in Serie kräftig gestiegen sei. In der Summe würden die Analysten für Juni mit einem Anstieg der US-Industrieproduktion um 0,5% gegenüber dem Vormonat rechnen, womit die Vorjahresrate auf 3,9% steigen würde.Der gestern veröffentlichte Empire State Index für die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in der Region der New Yorker Fed gebe zudem einen ersten Hinweis darauf, dass die Dynamik in der US-Industrie auch im laufenden Quartal robust bleiben sollte. Trotz eines moderaten Rückgangs von 25,0 auf 22,6 Punkte habe sich dieser im Juli auf hohem Niveau behauptet. (17.07.2018/ac/a/m)