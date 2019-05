Die US-Baubeginne seien im April von (revidiert) 1.168 auf 1.235 Tsd. Einheiten in annualisierter Rechnung gestiegen. Wie auch bei den Baugenehmigungen (+8 auf 1.296 Tsd.) seien damit die Markterwartungen übertroffen worden. Angesichts der kräftigen Schwankungen im Monatsvergleich sei aber noch offen, ob die Entwicklung als Anzeichen dafür zu werten sei, dass sich die seit längerem klaffende Lücke zwischen beiden Größen wieder schließe. Eine sonderlich hohe Dynamik der Bauaktivitäten in den USA sei aber auch unabhängig davon aktuell nicht auszumachen.



Die Woche ende heute datenseitig ruhig. Diesseits des Atlantiks richte sich der Fokus auf die endgültigen April-Daten für die Verbraucherpreise in der Eurozone. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass für die Inflationsrate der deutliche Anstieg von 1,4% auf 1,7% bestätigt werde. Die Kerninflationsrate sollte wie vorab gemeldet noch kräftiger von 0,8% auf 1,2% gestiegen sein. Da hier wohl kalenderbedingte Effekte aufgrund der Lage der Osterferien am Werk gewesen seien, sei im laufenden Monat wieder mit einer Gegenbewegung zu rechnen.



In den USA würden mit dem Index der Frühindikatoren (für April) sowie dem Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan (für Mai) neue Sentimentdaten veröffentlicht. Ersterer sollte im Vormonatsvergleich um 0,3%, Letzterer von 97,2 auf 98,0 Zähler gestiegen sein. Beides wäre mit einer Fortsetzung des soliden Konjunkturaufschwungs in den USA vereinbar. (17.05.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach dem am Mittwoch bekanntgegebenen, kräftigen Anstieg des Empire State Indexes für die Region New York wurde gestern für den korrespondierenden Philadelphia Fed Index für Mai ebenfalls ein deutlicher Anstieg von 8,5 auf 16,6 Zähler vermeldet, so die Analysten von Postbank Research.Nach der zuletzt schwächeren Dynamik in der US-Industrie gebe es damit zumindest erste Anzeichen für eine Belebung im laufenden Monat.