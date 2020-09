Bonn (www.aktiencheck.de) - Vor rund einem Monat haben wir in einem anderen Zusammenhang vom starken Anstieg der Holzpreise an der Rohstoffbörse in Chicago geschrieben, so die Analysten von Postbank Research.



Seither seien die Preise infolge der Waldbrände in den USA zunächst sogar noch weiter gestiegen, bevor sie zuletzt innerhalb weniger Tage um mehr als 40 Prozent eingebrochen seien. Anleger sollten diesen Preisverfall jedoch nicht als Vorboten für einen Nachfragerückgang auf dem US-Häusermarkt oder eine Underperformance von Bauaktien werten. Denn der US-Immobilienmarkt boome. Das hätten die jüngsten Daten des Branchenverbands National Association of Home Builders (NAHB) zu Häuserkäufen zuletzt wieder eindrucksvoll gezeigt.



Zudem seien die meisten Bauunternehmen gegen Preisschwankungen bei Holz vertraglich abgesichert. Das Platzen der Holzblase würden die Analysten vielmehr darauf zurückführen, dass Investoren angesichts des zu erwartenden saisonalen Nachfragerückgangs im Winter ihre spekulativen Positionen aufgelöst hätten. (28.09.2020/ac/a/m)





