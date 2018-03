Außerdem sei es nötig, Worte von Taten zu unterscheiden. Noch immer kennen wir keine Details zu den Zöllen und entscheidend wird sein, ob diese sich mit der bisherigen Rhetorik decken werden, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.



Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Taten der Trump Administration als weniger harsch dargestellt hätten als die Worte. Mexiko sei dafür ein gutes Beispiel. In den vergangenen Jahren habe es schlecht ausgesehen für Mexiko. Ankündigungen der US-Regierung, die Industrie zurück in die USA zu holen, und Befürchtungen bezüglich des Handelsabkommens NAFTA hätten die innenpolitischen Probleme Mexicos verstärkt und Währung und Wachstum belastet. Vor dem Hintergrund der ökonomischen Abhängigkeit Mexikos von den USA habe dies bei vielen zu einer eher pessimistischen Haltung hinsichtlich der Zukunft des Landes geführt.



Aber das Bild könnte weniger trist sein, als einige vorhergesagt hätten. Es sei bemerkenswert, dass trotz der Ankündigungen, gegenüber Mexiko volle Härte zu zeigen, Mexiko und Kanada von den US-Zollmaßnahmen ausgeschlossen seien. Mittlerweile sehe es zudem so aus, als würde die Absicht Trumps, das NAFTA-Abkommen aufzukündigen, von der Wirklichkeit eingeholt werden.



Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass die wichtigsten Wirtschaftsmotoren der Schwellenländer weiter gut laufen würden. Entscheidende Weichenstellungen für die Emerging Markets würden zwar durch die Politik bestimmt. Aber dies gelte für alle Staaten, nicht nur für Schwellenländer.



Entscheidend hierbei sei jedoch, zwischen Rhetorik und Realität zu unterscheiden.





