Der Handelsstreit sei sehr stark auf China fokussiert und keineswegs ein globales Phänomen. Die US-Zölle für Importe aus dem Rest der Welt seien heute kaum erkennbar höher als vor Trump. Im Schnitt könnten Drittländer aktuell sogar billiger nach China exportieren als vor dem Beginn des Streits - der Durchschnittssatz sei seitdem um zwei Prozentpunkte gefallen.



Was die Auswirkungen des Handelsstreits auf die Teuerung angehe, sei das Bild nicht eindeutig. Sektoral hätten sich inländische Anbieter sehr wohl durch Zölle bietende Preiserhöhungsspielräume nutzen können. Dies habe dabei geholfen, die vorher lange rückläufige Preiskategorie "Waren ohne Energie und Nahrungsmittel" des Verbraucherpreisindex in den Jahren 2018 und 2019 zu stabilisieren.



Die offiziellen US-Daten zu den Preisen chinesischer Importe würden hingegen für diesen Zeitraum sogar einen Rückgang um rund 2% zeigen. Wie könne das sein? Konstruktionsbedingt seien Zölle nicht Teil der erfassten Importpreise. Diese würden aber sehr wohl die Reaktion von Anbietern und Nachfragern auf die zum Teil erheblichen Strafzölle wiederspiegeln. Die Exporteure in China seien offenbar oft gezwungen gewesen, ihre Nettopreise zu senken. Aktuell sei ein kräftiger Anstieg der Einfuhrpreise zu beobachten, der aber nichts mit politischen Handelshemmnissen zu tun habe, sondern mit praktischen: Engpässe in Häfen, bei Containern und in der Logistik insgesamt hätten vor dem Hintergrund boomender Nachfrage die Preise im Welthandel durch die Decke gehen lassen.



Die Fortsetzung von Trumps Außenhandelspolitik habe Biden bisher politisch und ökonomisch unter dem Strich wenig gebracht. Wenn das Ziel ein niedrigeres Handelsbilanzdefizit der USA gewesen sei, sei es sogar komplett danebengegangen. Die monatlichen Fehlbeträge seien von rund 40 Mrd. Dollar 2017 auf zuletzt rund 70 Mrd. Dollar gestiegen. Dies spiegle eine interessante Divergenz der realen Handelsströme wider. Der Welthandel sei 2020 eingebrochen und habe sich seitdem unerwartet dynamisch erholt. Die Daten zum globalen Warenhandelsvolumen lägen im Sommer 2021 fast 5% über ihrem Vorkrisenniveau von Ende 2019 - und dies trotz der bereits erwähnten Engpässe.



Die vergleichbaren Zahlen zu den USA würden von diesem Pfad aber abweichen - und zwar für Exporte und Importe in unterschiedlicher Weise: Die Ausfuhren seien dort stärker eingebrochen als der globale Durchschnitt und hätten sich schwächer erholt. Die jüngsten Werte hätten bestenfalls wieder auf dem Niveau von 2019 gelegen, teilweise darunter. Die Importe hingegen seien nach ihrem Einbruch nach oben gesprungen, hätten bereits im Herbst 2020 ihr Vorkrisenniveau erreicht und seien aktuell gegenüber 2019 sogar rund 10% im Plus.



Damit habe die expansive Geld- und Fiskalpolitik, die das Wachstum in den USA 2021 wohl auf rund 6% hieven werde, die Nachfrage und die Importe möglicherweise dämpfende Effekte der Handelspolitik spürbar überkompensiert. Wohl gegen den eigenen Willen seien die USA so wieder zur traditionellen internationalen Konjunkturlokomotive geworden, wie in der guten - oder aus Sicht der Protektionisten: schlechten - alten Zeit. (Ausgabe vom 03.09.2021) (06.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schon vor den Wahlen sahen viele Beobachter, dass ein Präsident Biden in der Handelspolitik hauptsächlich etwas am Tonfall ändern würde, weniger an der Substanz, so die Analysten der Helaba.Seine Partei, die Demokraten, sei traditionell protektionistischer als die Republikaner. Auf der positiven Seite habe Biden den 2020 ruhenden "Handelskrieg" gegen China nach seinem Amtsantritt im Januar 2021 nicht wiederaufgenommen. Er hätte dazu alle Gelegenheit gehabt, denn China verfehle konsistent die Anfang 2020 im Abkommen mit Donald Trump gemachten Importzusagen. Allerdings habe Joe Biden in seinem ersten halben Jahr im Amt wiederholt mit der verschärften "Buy American!"-Politik letztlich ins gleiche Horn gestoßen wie Trumps "America First!". Wie bei Trump werde der multidimensionale Konflikt mi China in der Öffentlichkeit vor allem als ein Ringen um die Dominanz in Zukunftstechnologien dargestellt - und, daraus abgeleitet, als ein Nullsummenspiel um hochqualifizierte Arbeitsplätze.Schwerer wiege noch, dass Biden praktisch keine der von Trump eingeführten Handelsbeschränkungen wieder rückgängig gemacht habe. Die wichtigste Ausnahme sei das beidseitige Abrüsten im Streit mit der EU um Subventionen für die großen Flugzeughersteller gewesen. Diese Strafzölle hätten allerdings nur ein relativ geringes Handelsvolumen betroffen und seien weitgehend symbolisch gewesen. Der grundlegende Konflikt sei dabei nicht beigelegt worden. Man sei nur übereingekommen, die von der WTO für beide Seiten genehmigten Zölle wieder abzuschaffen, ohne sich in der eigentlichen Sache anzunähern.