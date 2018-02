Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist zum Jahresende 2017 noch einmal deutlicher als erwartet von 50,4 auf 53,1 Mrd. US-Dollar angestiegen, berichten die Analysten von Postbank Research.Wie heute Morgen vermeldet worden sei, sei die deutsche Industrieproduktion im Dezember 2017 um 0,6% gegenüber dem Vormonat gesunken. Damit habe der Rückgang in etwa im Rahmen der Erwartungen gelegen. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe (und hier insbesondere bei Investitionsgütern), als auch im Bausektor habe dabei eine Verringerung des Outputs zu Buche gestanden, während der Energiesektor seinen Ausstoß steigern könnte. Grund zur Sorge sei der etwas schwächere Jahresabschluss in der deutschen Industrie in jedem Fall nicht. So sei dieser in erster Linie als moderater Rückprall auf die starke Entwicklung im November zu sehen. Im Quartalsvergleich stehe immer noch ein solides Plus zu Buche, auch wenn das hohe BIP-Wachstum aus dem 3. Quartal gleichwohl im Schlussquartal 2017 nicht mehr ganz erreicht worden sein dürfte.Im weiteren Tagesverlauf stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (07.02.2018/ac/a/m)