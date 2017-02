Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Handelsvorteile lassen sich nicht an Defiziten oder Überschüssen festmachen, sondern daran, ob der Handel Spezialisierung, Vernetzung und Wertschöpfung vorantreibt, und somit das Potenzialwachstum bzw. den Lebensstandard der Bevölkerung erhöht, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Es sei daher nicht zielführend, wenn die USA bisher importierte Güter zukünftig selber produzieren würden, um ihr Handelsbilanzdefizit auszugleichen. Dies wäre längst passiert, wenn sich daraus Wettbewerbsvorteile für amerikanische Unternehmen ergeben würden. Die Lösung liege nicht im Protektionismus oder darin, Handelsbilanzüberschüsse von Exportländern zu bekämpfen; vielmehr müssten die USA selber ihre Produktivität und ihre Wettbewerbsfähigkeit bei Gütern bzw. Lohnstückkosten verbessern. Wie das funktionieren könne, hätten die USA in der global aufgestellten Automobilbranche eindrucksvoll bewiesen.



Viele Exporte in die USA würden der dortigen Wertschöpfung als Vorleistungs- und Investitionsgüter dienen. Dies gelte vor allem für deutsche Ausfuhren, während chinesische Exporte häufig für den Konsum bestimmt seien. Außerdem seien die USA ein bedeutendes Ziel für Direktinvestitionen, z.B. von deutschen Automobilproduzenten. Umso unverständlicher, dass gerade diese Branche von Trump angegangen werde. Grundsätzlich habe die deutsche Wirtschaft aufgrund der Zusammensetzung ihrer Exporte und ihrer hohen Investitionsbereitschaft überzeugende Argumente gegen die protektionistischen Bestrebungen der Trump-Administration. Doch wer könne den 45. Präsidenten hiervon überzeugen? (09.02.2017/ac/a/m)







