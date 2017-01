Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind zum Jahresabschluss 2016 um 0,6% gegenüber dem Vormonat gestiegen, wobei es sich bereits um den vierten Anstieg in Folge handelte, berichten die Analysten von Postbank Research.



Wie erwartet sei der Zuwachs in erster Linie von den Umsätzen mit Autos und Autoteilen getragen worden, die um kräftige 2,4% zugelegt hätten. Ohne Autos seien die Umsätze hingegen lediglich um 0,2% gestiegen. Zu dem guten Gesamtergebnis hätten neben den Autoverkäufen auch die Umsätze an Tankstellen beigetragen, die infolge des im Dezember nach zwischenzeitlicher Schwächephase wieder gestiegenen Ölpreises ebenfalls um 2,0% geklettert seien. In der engen Abgrenzung "retail control" (ohne Umsätze mit Autos und Autoteilen, Baumaterialen, an Tankstellen und in der Gastronomie) habe das Plus im Dezember 0,2% betragen. Diese Umsätze hätten damit im Mittel der Monate Oktober bis Dezember um 0,9% über ihrem durchschnittlichen Niveau des Vorquartals gelegen und würden damit die Prognose der Analysten untermauern, dass das Wachstum des privaten Verbrauch der US-Wirtschaft im 4. Quartal nicht an Dynamik eingebüßt haben sollte.



Heute stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten auf der Agenda. Die Berichtswoche beginne am Dienstag mit dem Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar. Am Mittwoch würden die Inflationsdaten für Deutschland, die Eurozone und die USA jeweils für Dezember veröffentlicht. Für die USA kämen diese Woche noch Daten zur Industrieproduktion sowie zum Immobilienmarkt hinzu. Highlight auf europäischer Seite sei die EZB-Ratssitzung am Donnerstag, während China in der Nacht zum Freitag bereits die BIP-Daten für das 4. Quartal 2016 veröffentliche. (16.01.2017/ac/a/m)





