Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Angaben zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Diesen noch vorläufigen Daten folgend sei es im Berichtsmonat November bei dieser für die Ökonomie der Vereinigten Staaten sehr wichtigen Zeitreihe zu einem Zuwachs von lediglich 0,3 M/M gekommen. Diese Nachricht sollte zwar - vor allem aufgrund des leicht nach oben revidierten deutlichen Anstiegs im Oktober - nicht zu negativ bewertet werden, die neuen Daten würden allerdings dennoch eine gewisse negative Überraschung darstellen. Es wäre aber wohl voreilig, nun bereits größere Zweifel an der Robustheit der Konsumfreude der US-Verbraucher zu äußern.Es handele sich bei den US-Einzelhandelsumsätzen bekanntlich um eine nominale Zeitreihe. Insofern stütze die aktuelle Entwicklung an der makroökonomischen Preisfront das Wachstum der Umsätze im Einzelhandel ceteris paribus natürlich. So seien die Konsumentenpreise in den Vereinigten Staaten im November bekanntlich um schon beachtenswerte 0,8% M/M angezogen. Dieses Faktum werfe zweifellos einen gewissen Schatten auf die heutigen Zahlen zum Konsumverhalten. So scheine die höhere Inflation das nominale Volumen der Einzelhandelsumsätze mittlerweile nicht mehr in erster Linie aufzublähen, sondern - über den Faktor Absatzmengen - inzwischen eher zu belasten.