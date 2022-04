Diese auf den ersten Blick erfreuliche Entwicklung sei aber maßgeblich auf die hohen Kraftstoffpreise zurückzuführen und sollte daher nicht zu positiv interpretiert werden. Die Umsätze an den Tankstellen hätten in der Tat um beachtliche 8,9% M/M zugelegt. Die steigenden Spritkosten dürften die finanziellen Spielräume der US-Verbraucher eingeschränkt haben. Unter Ausklammerung von Benzin hätten die Einzelhandelsumsätze im März daher um 0,3% nacheggeben.



Die beiden eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Untergruppen Möbel und Baumaterialien hätten am aktuellen Rand jeweils zulegen können. Vor allem mit Blick auf den Absatz von Möbeln könne wohl von einer positiven Überraschung gesprochen werden. Noch laufe es in der nordamerikanischen Bauwirtschaft sehr gut. Angesichts eines deutlich steigenden Renditeniveaus in den Vereinigten Staaten - die US-Hypothekenzinsen im Laufzeitbereich 30 Jahre würden inzwischen bereits im Bereich von 5% notieren - könnte es an dieser Stelle aber durchaus Grund zur Sorge geben.



Die für die BIP-Erhebung relevante Kontrollgruppe der US-Einzelhandelsumsätze habe am aktuellen Rand leicht um 0,1% M/M nachgegeben. Auch hier würden die heute vorgenommenen Revisionen an den Februar-Zahlen allerdings ein auf den ersten Blick eher negatives Bild relativieren.



Die US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat März seien von höheren Kraftstoffpreisen regelrecht aufgebläht worden. Dieses Faktum verbiete eindeutig eine zu optimistische Interpretation der aktuellen Angaben zum Konsumverhalten in den Vereinigten Staaten. Die Inflation und das steigende Zinsniveau würden immer mehr zu einem relevanten Belastungsfaktor für den US-Verbraucher. Die hervorragende Beschäftigungssituation helfe dem Konsumenten dagegen. Gleiches gelte noch für die Immobilienpreise und für die Aktienkurse. Höhere Zinsen und die Neuausrichtung der FED-Geldpolitik könnten an dieser Stelle aber schon noch zu einem Problem werden und zumindest dazu beitragen, den weiteren Anstieg der Asset-Preise in den USA zu dämpfen. (14.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In Washington sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Diesen noch vorläufigen Angaben folgend habe sich bei dieser Zeitreihe im Berichtsmonat März ein Anstieg um 0,5% M/M ergeben, was auf den ersten Blick im Rahmen der Erwartungen der Marktteilnehmer zu liegen scheine. In Verbindung mit der von den Statistikern in der US-Hauptstadt ebenfalls vorgenommenen Aufwärtsrevision der Daten für den Vormonat könnte wohl sogar eine positive Überraschung attestiert werden. Allerdings sei bei der Interpretation der heute gemeldeten Zahlen eine gewisse Vorsicht geboten.