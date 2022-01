Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Dezember 2021 haben uns negativ überrascht, so die Analysten der NORD LB.



Offenkundig würden die Preiserhöhungen der Vergangenheit nun den Konsum belasten. Es könne zwar noch auf Aufwärtsrevisionen gehofft werden, diese sollten das grundsätzliche Bild der Lage aber kaum nachhaltig verändern. Dennoch dürften die heutigen Daten auch nicht zu negativ interpretiert werden. Die Verbraucher hätten offenbar nur das Pulver trockengehalten. In Verbindung mit einer anhaltenden Besserung der Beschäftigungssituation könnte dies beim US-Konsum für einen erfreulichen Start in das neue Jahr sprechen. Diese Erwartungshaltung möge ein Grund dafür sein, warum die Renditen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nach den Zahlen nicht klar unter Druck geraten seien. (14.01.2022/ac/a/m)



