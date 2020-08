Die beiden eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Untergruppen Möbel und Baumaterialien hätten am aktuellen Rand keine positiven Impulse für die Zeitreihe der Einzelhandelsumsätze liefern können. Während bei ersterem Sub-Index eine Veränderungsrate von 0,0% M/M zu beobachten gewesen sei, hätten die Absatzzahlen mit Baumaterialien im Juli sogar um 2,9% M/M nachgegeben. Aus diesen Informationen sollte man aber noch keine negativen Rückschlüsse bezüglich der aktuellen Lage am US-Immobilienmarkt ziehen. In der kommenden Woche werde nun in jedem Fall mit besonderer Aufmerksamkeit auf die neuen Zahlen zum NAHB-Wohnbauklima zu achten sein.



Erwartungsgemäß seien die Umsätze an den Tankstellen im Berichtsmonat Juli deutlich gestiegen. Der höhere Benzinpreis scheine diesen Sub-Index am aktuellen Rand allerdings regelrecht aufzublähen. Die Veränderungsrate der entsprechenden Zeitreihe habe bei +6,2% M/M gelegen. Dies müsse keine gute Nachricht für den Konsum in Nordamerika sein, da die US-Verbraucher durch die gestiegenen Kosten für Kraftstoff doch in gewissem Umfang an finanziellem Spielraum verlieren würden.



Die für die BIP-Erhebung in den USA zentralen Zahlen zur Entwicklung der Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze würden im Juli einen Zuwachs von immerhin 1,4% M/M zeigen. Der Start in das 3. Quartal sei dem US-Konsumenten also offenbar doch recht gut geglückt. Die Jahresrate dieser Zeitreihe (nicht-saisonbereinigt) notiere bei sehr beachtlichen +9,2%.



Die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Juli hätten die Analysten eher positiv überrascht. Dies gelte insbesondere unter Berücksichtigung der Revisionen an den Juni-Daten. Der US-Konsument bleibe somit - trotz der neuen Probleme mit dem Coronavirus im Juli - eine verlässliche tragende Säule für die Erholung der Ökonomie der Vereinigten Staaten. (14.08.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA aktuelle Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Berichtsmonat sei bereits der Juli gewesen. Es habe sich ein Anstieg um immerhin 1,2% M/M ergeben. Zudem seien die bereits erfreulichen Angaben für den Juni noch deutlich nach oben revidiert worden (auf eine Veränderungsrate von nun 8,4% M/M). In der Summe dürfe die aktuelle Entwicklung damit zweifellos als gut bezeichnet werden. Die Erholung der US-Wirtschaft nach den sehr schwierigen Monaten April und Mai scheine somit anzuhalten. Auch das Wiederaufflammen der Infektionen mit dem neuen Coronavirus, welches in einigen US-Bundesstaaten sogar neue Gegenmaßnahmen nötig werden lassen habe, habe bisher nicht zu wirklich nachhaltigen Belastungen geführt.