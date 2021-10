Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze konnten im September um immerhin 0,7% M/M steigen, so die Analysten der Nord LB.



Dabei habe sich endlich auch wieder ein leichter Zuwachs bei den Umsätzen in den Autohäusern der Vereinigten Staaten gezeigt. Die mangelnde Verfügbarkeit von Neufahrzeugen bleibe im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten aber dennoch ein dämpfender Faktor. Auch in anderen Segmenten kämpfe der Handel mit Lieferengpässen. Die Nachfrage sei aber so stark, dass die Firmen höhere Preise am Markt durchsetzen könnten.



Diese Nachricht möge auch eine Relevanz für die weitere FED-Geldpolitik haben. Die aktuellen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen würden daher schon für tendenziell höhere US-Kapitalmarktzinsen und für einen stärkeren Dollar sprechen. Von der ausgeprägten Konsumfreude in den Vereinigten Staaten profitiere aber auch der globale Aktienmarkt. Folglich könne sich der DAX nach der Meldung der Zahlen aus dem US-Einzelhandel zumindest zunächst nachhaltiger oberhalb der Marke von 15.500 Punkten stabilisieren. (15.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



