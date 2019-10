Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem mehrmonatigen, kräftigen Aufwärtstrend sind die US-Einzelhandelsumsätze (Mi., 16.10., 14:30 Uhr) in der Abgrenzung ohne Autos im August nicht über Stagnation hinausgekommen, so die Analysten von Postbank Research.



Auch für September würden sie noch nicht wieder mit einer durchgreifenden Besserung rechnen. Sie würden für die Umsätze ex Autos lediglich von einem Zuwachs um 0,1% ausgehen. Da von den Autoverkäufen augenscheinlich auch kein deutlicher Impuls gekommen sei, würden sie für die gesamten Umsätze ebenfalls nur mit einem Plus von 0,1% rechnen. Zwar würden die Daten aufgrund eines starken Impulses zum Quartalsauftakt immer noch auf einen signifikanten Beitrag des privaten Verbrauchs zum US-BIP-Wachstum im 3. Quartal schließen lassen. Zugleich zeichne sich aber ab, dass die sehr hohe Dynamik des Vorquartals wohl bei weitem nicht mehr erreicht worden sei. (11.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.