Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze zogen im Oktober um beachtliche 1,7% M/M an, so die Analysten der Nord LB.



Diese Entwicklung sei vor allem vom Umfang her eine positive Überraschung. Die Zahlen seien daher grundsätzlich stützend für die internationalen Aktienmärkte und für den US-Dollar. Allerdings dürfe der Faktor Inflation nicht aus dem Auge verloren werden. Höhere Preise würden die Umsätze im US-Einzelhandel momentan regelrecht aufblähen. Zudem könne die Sorge vor einer Güterknappheit zum Weihnachtsfest zu Vorzieheffekten geführt haben. Darauf könnte beispielsweise der ausgeprägte Anstieg beim Sub-Index Elektronik hinweisen. Insofern sollte man die aktuellen Daten zum Konsumverhalten in den USA wohl auch nicht zu euphorisch interpretieren. (16.11.2021/ac/a/m)





