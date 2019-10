Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturellen Perspektiven sind getrübt, was der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen erneut deutlich machte, und die Indikation für das ifo Geschäftsklima Deutschland ist negativ, so die Analysten der Helaba.J. Weidmann und K. Knot würden eher kritische Töne anschlagen, während EZB-Chefvolkswirt P. Lane den vorhandenen Lockerungsbias der Zentralbank untermauern werde. Interessant könnte die Einschätzung des französischen Zentralbankchefs, F. Villeroy de Galhau, sein, der sich bei der letzten EZB-Sitzung kritisch geäußert habe, sonst aber eher den geldpolitischen "Tauben" zuzuordnen sei. Datenseitig richte sich der Blick heute vor allem in die USA, denn dort stünden die Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an.Zudem gebe es wieder eine Reihe von FED-Reden, die aber wohl nicht in der Lage sein würden, die Zinssenkungserwartungen nachhaltig zu verändern. Dazu bedürfte es einer klaren positiven Überraschung bei den Umsätzen. Die Analysten würden nicht damit rechnen, denn die Pkw-Verkaufszahlen seien nur leicht gestiegen und darüber hinaus dürften die Benzinpreise das Ergebnis belastet haben. Diese seien im September bis zur zweiten Monatshälfte gesunken. Insgesamt würden die Analysten die Konsensschätzung als realistisch ansehen und ein moderates nominales Plus erwarten. (16.10.2019/ac/a/m)