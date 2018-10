Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat September sind als negative Überraschung zu werten, so die Analysten der Nord LB.



Die ambitionierten Erwartungen der Finanzmärkte seien klar unterboten worden, was allerdings auch am fallenden Kraftstoffpreis gelegen haben dürfte. Immerhin habe sich die Kontrollgruppe positiv entwickeln können. Dieses Faktum spreche für die Hypothese, dass der US-Konsument wohl auch weiterhin als Stütze für das Wachstum der nordamerikanischen Wirtschaft werde fungieren können. (15.10.2018/ac/a/m)



