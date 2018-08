Linz (www.aktiencheck.de) - Seit letzter Woche Donnerstag kennt das Währungspaar EUR/USD nur noch eine Richtung, nämlich steil bergab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Donnerstagvormittag hätten noch Kurse über 1,1600 gehandelt werden können. Mittlerweile sei sogar die Marke von 1,1400 nach unten durchbrochen worden. Ein offensichtlicher Auslöser für diese Entwicklung sei nicht erkennbar. Der US-Dollar ist und bleibt Fluchtwährung und wird daher in solch politisch angespannten Zeiten immer als Gewinner hervorgehen, so Oberbank. Die Verbraucherpreise aus den USA am Freitagnachmittag hätten die Kursbewegung nicht weiter beeinflussen können. Im Jahresvergleich würden diese unverändert bei 2,90 Prozent liegen. (13.08.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.