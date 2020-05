Der Trend zur "Deglobalisierung", beeinträchtigte Kapitalflüsse, die Digitalisierung der Währungen und die politischen Spannungen würden diese Entwicklung langfristig befeuern. Die Unfähigkeit des Internationalen Währungsfonds (IWF), sinnvoll Einfluss zu nehmen und die Versuche der US-Regierung auf die Auszahlungen des IWF einzuwirken, könnte weitere Institutionen und Regierungen dazu veranlassen, nach Alternativen zum Dollar zu suchen.



Auf kurze Sicht würden die Experten allerdings nicht damit rechnen, dass der Dollar als Leitwährung abgelöst werden werde. Denn die gegenwärtigen Marktverwerfungen und die Reaktion der FED würden den aktuellen Status des US-Dollars stärken.



Würde der US-Dollar doch allmählich abgelöst werden, sei die Frage, von welcher Währung? Und wäre China bereit in die Bresche zu springen? Dies werfe wiederum automatisch die Frage auf, wie Währungen in einem Regime bewertet würden, in dem die Zinsunterschiede ohnehin gering und als Maßstab kaum noch hilfreich seien. Wir stellen heute bereits fest, dass die Wechselkursschwankungen im Einklang mit der Zinsvolatilität immer geringer werden, so Paul Brain. (20.05.2020/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - In einer Krise besteht zunächst immer ein Mangel an der Reservewährung US-Dollar; sie reicht aber dennoch meist aus, sobald sich die Lage stabilisiert hat, so Paul Brain, Leiter des Fixed Income Teams bei Newton IM - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management.In der aktuellen Krise stelle sich jedoch die Frage, ob der US-Dollar seinen besonderen Status teilweise verloren habe. Möglich, dass man auf ein multipolares Reservewährungssystem zusteuere. Die Größenordnung und der Zeithorizont dafür seien natürlich höchst ungewiss. Zu beobachten sei auf jeden Fall, dass eine Reihe von Zentralbanken damit begonnen habe, auf die chinesische Währung zu setzen. Einige Länder wie zum Beispiel Russland und Kasachstan hätten bereits Umschichtungen weg vom US-Dollar vorgenommen.