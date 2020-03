Banken und Unternehmen außerhalb der USA könnten dann ihre in US-Dollar denominierten Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen und würden deshalb den Greenback horten. Zwar habe die FED bereits umfassende Liquiditätsmaßnahmen angekündigt, um einer Finanzierungskrise entgegenzuwirken. Allerdings bleibe deren Wirkung beschränkt, solange das Horten des Greenback anhalte. Ein Ende der US-Dollar-Stärke sei daher erst bei einer Entspannung der Konjunktursorgen zu erwarten.



Was heute wichtig werde:



- Verbrauchervertrauen für die Eurozone für März dürfte zwar deutlich zurückgegangen sein, jedoch nicht nahe des Krisenniveaus aus 2009 notieren. Das GfK-Konsumklima für Deutschland folge am Donnerstag.



- In Großbritannien wolle die Regierung ihr Hilfspaket gegen die Folgen des Coronavirus binnen eines Tages im Unterhaus verabschieden lassen. (23.03.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Als vor etwa einem Monat erstmals Bedenken über die weltweite Ausbreitung des Coronavirus aufkamen, verlor der US-Dollar wegen des starken Rückgangs der Zinserwartungen in den USA gegenüber den meisten anderen G10-Währungen an Boden, so die Analysten von Postbank Research.Mit den sich immer deutlicher abzeichnenden drastischen Konsequenzen der Pandemie für die Weltwirtschaft habe der US-Dollar allerdings wieder stark zugelegt. Gegenüber dem Australischen und Kanadischen Dollar sei der Greenback vergangene Woche auf den stärksten Wert seit 2003 gestiegen, gegenüber der Norwegischen und Schwedischen Krone habe er sogar so stark wie nie zuvor notiert. Denn es bestehe die Sorge, dass durch einen Einbruch des Handels mit den USA die weltweiten US-Dollar-Reserven knapp werden könnten.