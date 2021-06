Sehr viele USD würden sich nicht in den USA sondern im Ausland befinden. Nach der neuen Tabelle des IWF würden über USD 7 Billionen in den Währungsreserven in der ganzen Welt stecken. Die Federal Reserve Bank of St. Louis schätze, dass ungefähr zwei Drittel aller US-Dollar sich außerhalb Amerikas befinden würden. Die massive Nachfrage nach USD als wichtigste Reservewährung war und ist immer noch der wichtigste Antrieb der USD-Nachfrage, so die Analysten von "fairesearch". Dies habe auch den Wert des USD an den Devisenmärkten unterstützt. Sinkende Nachfrage nach USD dürfte auch den Kurs des USD drücken.



Die internationale Investmentposition der USA habe zum Jahreswechsel 2020/21 ein Defizit von USD 14 Billionen gezeigt, gemäß einer Veröffentlichung des U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). US Guthaben von USD 32,16 Billionen stünden Verpflichtungen in Höhe von USD 46,25 Billionen gegenüber dem Ausland entgegen. Die Verschuldung der USA im Ausland steige stärker als ihre Guthaben. Dadurch sei die internationale Investmentposition der USA auf ein neues Hoch gestiegen. Das Defizit habe sich seit 2010 verfünffacht.



Den hohen Stand von 70% unter den Weltwährungsreserven habe der USD bei Einführung des Euro erreicht. Heute sei die Gemeinschaftswährung die zweitwichtigste unter den Reservewährungen, an dritter Stelle folge der Japanische Yen, dann das Pfund Sterling.



Der Chinesische Renminbi habe in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, liege aber immer noch weit hinter Dollar und Euro. - Spekulationen über eine zunehmende Wichtigkeit des Bitcoin würden ins Leere zielen. Die Zentralbanken würden unbedingt die Kontrolle über die Landeswährung brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Hierzu wäre der Bitcoin nicht in der Lage.



Die gegenwärtige Ruhe an den Devisenmärkten sei trügerisch. Mit neuen Turbulenzen müsse gerechnet werden. Kursziel EUR 1 = USD 1,30. Das begünstige die Nachfrage nach Edelmetallen. (Ausgabe vom 01.06.2021) (02.06.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mehr als 70% der Währungen im Weltwährungssystem lauten auf US-Dollar, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das sei einmal Ende 2001 gewesen. Inzwischen sei der Anteil der US-Valuta gemäß der neuen IWF-Statistik (Cofer) bis Ende 2020 auf 59% gesunken und schüre neue Sorgen am Status des USD. Was sei eine Reservewährung und warum die Sorgen über den Status als Währungsreserve?Die US-Volkswirtschaft habe große Vorteile davon, dass der USD wichtigste Reservewährung sei. Sie würden weniger Zinsen für Regierungsanleihen als andere Volkswirtschaften in ähnlicher Konstellation zahlen. Dies verhindere eine Krise in der Zahlungsbilanz, während andere Nationen wichtige Importe von Waren oder Dienstleistungen nicht mehr bezahlen könnten.