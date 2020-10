Kurstreibend würden auch aktuelle Aussagen des Moderna-CEO Stéphane Bancel gegenüber dem Wall Street Journal wirken: Bancel habe gesagt, dass ein Coronavirus-Impfstoff im Dezember für den Notfall zur Verfügung stehen könnte, wenn man positive Ergebnisse aus der Zwischenstudie im November erhalte. Die Aktien von Carnival (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) und American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) seien im vorbörslichen Handel jeweils um mehr als zwei Prozent gestiegen.



Um drei Prozent könne der Schaden- und Unfallversicherer Travelers aktuell zulegen. Er habe die Schätzungen mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,12 US-Dollar im dritten Quartal und einem Umsatz von 7,77 Milliarden US-Dollar übertroffen.



Ebenfalls positiv: Die Aktien von Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) seien im vorbörslichen Handel um 1,7 Prozent gestiegen, nachdem der Konsumgüterriese besser als von Analysten erwartete Zahlen vorgelegt habe. P&G habe auch seine Prognosen für 2021 angehoben.



Nicht ganz so gut kämen hingegen die Zahlen von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) an: Big Blue habe Kennziffern gemeldet, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Allerdings sei der Umsatz im dritten Quartal in Folge zurückgegangen. Zudem habe es der Tech-Riese abgelehnt, einen Ausblick für das vierte Quartal zu veröffentlichen. Vorbörslich würden die IBM-Papiere dafür mit einem Minus von mehr als drei Prozent abgestraft.



Nachbörslich würden dann noch Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) den Anlegern einen Einblick in die Bücher gewähren. Beide Werte lägen vor Handelsbeginn leicht im Plus - die Anleger seien durchaus optimistisch.





Die US-Futures würden zumindest grüne Vorzeichen zum Handelsstart signalisieren. Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) lägen vorbörslich leicht im Plus. Hauptgrund: Beim Thema US-Konjunkturpaket sei wieder Bewegung hinein gekommen.Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin würden offenbar fortfahren, ihre Differenzen zu verringern, so berichte CNBC und berufe sich auf Aussagen eines Pelosi-Sprechers. Der Sprecher habe zudem gesagt, dass Dienstag die Frist für eine Einigung vor der Wahl am 3. November sei.