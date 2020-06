Der Broker IG taxiere den US-Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn 0,7% höher bei 25.652 Punkten. Christoph Geyer, technischer Analyst der Commerzbank, sehe für den Dow zudem aktuell positive Trendsignale: Der neue kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt und könnte noch weiterlaufen, erwartet er.



Unter den Einzelwerten könnten erneut Ölwerte wie etwa Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) oder Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) im Fokus stehen. Die Ölpreise hätten ihre Gewinne etwas weiter ausgebaut, was Händler auf die Hoffnung auf eine zeitliche Ausweitung der bislang beschlossenen Produktionskürzungen zurückführen würden. Die OPEC+-Förderstaaten hätten sich im April darauf verständigt, im Mai und Juni die tägliche Rohölproduktion zu senken. Diese Regelung könnte nun nach Angaben von Insidern der OPEC+ um einen Monat verlängert werden. Wesentliche Voraussetzung dafür sei allerdings, dass alle Mitglieder der OPEC+ ihre Verpflichtungen bestätigten, habe es geheißen.



Zudem dürften die Papiere von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) an der NASDAQ einen Blick wert sein. Der Anbieter von Webkonferenzen lege nach dem US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2020/21 vor. Erst am Vortag habe das Papier mit einem fulminanten Kurssprung um knapp 14% auf über 200 USD auf ein Rekordhoch markiert. Zoom Video Communications sei eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht gewesen, in der Corona-Krise sei jedoch die Nutzung durch Privatleute sowie für Sportkurse, Gottesdienste oder Bildung gestoegen. Täglich gebe es mittlerweile 300 Mio. Teilnahmen an Videokonferenzen - im Vergleich mit 10 Mio. noch im Dezember.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen dürften am Dienstag ihre Vortagesgewinne leicht ausbauen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Anleger würden derzeit abwägen. Einerseits werde auf die Erleichterung in Asien und Europa angesichts zunehmender Öffnungen von Volkswirtschaften weltweit nach der Corona-Krise sowie der zahlreichen wirtschaftlichen Hilfspakete geschaut. Andererseits würden die Unruhen in den USA Sorgen bereiten. Nach dem Tod von George Floyd bei einem Polizeieinsatz hätten die Unruhen weiter zugenommen, weshalb US-Präsident Trump am Montagabend notfalls die Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte der Regierung angekündigt habe.