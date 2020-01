Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem es nicht zu einer weiteren Zuspitzung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gekommen ist, erscheint es zwar verfrüht, von Entspannung zu reden, die Marktteilnehmer dürften heute aber die Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf konjunkturelle Datenveröffentlichungen legen, so die Analysten der Helaba.Der ISM-Beschäftigungsindex des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes liege mit über 55 Punkten klar in der Expansionszone, ähnlich wie der der Gesamtindikator. Darüber hinaus weise der ADP-Report mit einem Stellzuwachs von mehr als 200 Tsd. im Dezember auf eine solide Arbeitsmarktentwicklung hin. Zwar sei zu beachten, dass bereits im November ein überraschend starker, offizieller Beschäftigungsaufbau (+266 Tsd. VM) gemeldet worden sei, insgesamt sollten die Erwartungen für die Dezemberzahl aber nicht zu tief angesetzt werden. Die Arbeitslosenquote würden die Analysten bei 3,5% auf niedrigem Niveau verharren sehen, das tiefste seit Ende der 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts.Mit Interesse würden die Analysten vor diesem Hintergrund die Entwicklung der Stundenlöhne verfolgen. Im bisherigen Zyklus hätten die Löhne nur moderat zugelegt. Die Jahresrate pendele seit 2018 zwischen 3,0 und 3,5%. Dies sei zu schwach, um die US-Notenbank unter Druck zu setzen, die Zinssenkungen des vergangenen Jahres wieder zurückzunehmen. Dies gelte insbesondre vor dem Hintergrund der aktuellen Industrieschwäche und der weiterhin vorhandenen geo- und handelspolitischen Verunsicherung. Ein Stillhalten der FED würden die Analysten somit für das wahrscheinlichste Szenario halten. In der Eurozone seien die Produktionszahlen Frankreichs, Spaniens und Italiens interessant. Die deutsche Industrie habe gestern bereits ein kräftiges Plus - auch in Reaktion auf den schwachen November - geliefert und so sollten leicht positive Entwicklungen nicht überraschen. (10.01.2020/ac/a/m)