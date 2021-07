Während die Sorgen rund um die Delta-Variante in den Hintergrund gerückt seien, schienen sich die Anleger langsam aber sicher für die anstehende US-Berichtssaison zu positionieren. Diese nehme heute traditionell mit den US-Großbanken ihren Anfang. Marktteilnehmer würden mit Hochspannung die von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) zur Veröffentlichung anstehenden Zahlenwerke erwarten. Es sei daher nicht allzu überraschend, dass gestern der Finanz-Sektor im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Plus von über 1% tonangebend gewesen sei.



Auf aggregierter Indexbasis seien die Erwartungen zuletzt in luftige Höhen geklettert. So werde beispielsweise für den Value-Bereich ein Gewinnwachstum von mehr als 100% erwartet, was vorwiegend auf den Basiseffekt zurückzuführen sei. Schließlich würden die neuen Quartalszahlen den Vergleich zu Q2 2020 reflektieren, also jenem Zeitraum, in welchem die US-Unternehmen besonders von den Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen seien. Es sei daher zu erwarten, dass diese Berichtssaison den Zenit der Wachstumsraten darstelle. Ob der Analystenkonsens Recht behalte, würden die kommenden Wochen zeigen - die US-Großbanken würden jedenfalls einen ersten Indikator darstellen.



Nach zwei Tagen steigender Kurse hätten Brent und WTI eine kleine Pause eingelegt und leichte Abgaben verzeichnet. Die Spanne rund um USD 75 bzw. USD 74 habe jedoch gehalten werden können. Ebenfalls leicht nach unten sei es für den Goldpreis gegangen. Die Marke von USD 1.800 sei aber ungefährdet geblieben. Einen Vergleichsweise unspektakulären Handelstag hätten Kryptohändler erlebt. Die digitale Leitwährung Bitcoin habe einen Rückgang von "nur" rund 3% verzeichnet.



In Asien setze sich die positive Stimmung von gestern erst einmal fort. (13.07.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die europäischen Börsen eingangs schwergetan hatten, kam mit der Eröffnung in New York am gestrigen Handelstag doch noch Bewegung rein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe schließlich gar mit einem neuen Rekordhoch auf Schlusskursbasis aufhorchen lassen können, wobei sich auch die Wall Street abermals in Rekordlaune gezeigt habe.