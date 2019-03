Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Baubeginne sind im Februar in annualisierter Rechnung deutlich von 1.273 auf 1.162 Tsd. Einheiten gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Heute würden die US-Handelsbilanzdaten für Januar veröffentlicht. Nachdem das Defizit zum Jahresende kräftig auf knapp 60 Mrd. US-Dollar angestiegen sei, sei nun mit einer Gegenbewegung und einem Rückgang auf 57,0 Mrd. US-Dollar zu rechnen. Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump in den Handelsstreitigkeiten mit diversen Partnerländern vor diesem Hintergrund eine veränderte Haltung einnehmen könnte, seien aber sicher nicht gerechtfertigt.EZB-Präsident Mario Draghi spreche heute Morgen im Rahmen der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt. Neuigkeiten zum geldpolitischen Kurs der EZB seien dabei nicht zu erwarten. Vielmehr sollte Draghi den vorsichtigeren Konjunkturausblick der EZB sowie die veränderte Forward Guidance bestätigen. (27.03.2019/ac/a/m)