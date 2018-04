Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt dürfte auch im März den sechsten Monat in Folge die Arbeitslosenquote bei 4,1% verharren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Angesichts der soliden Arbeitsmarktverfassung würden die Analysten aber nicht am weiteren Rückgang zweifeln. Im 4. Quartal 2018 würden sie mit einer Quote von 3,8% rechnen. Der Aufbau neuer Arbeitsstellen habe mit einem Monatszuwachs um 313.000 im Februar 2018 für die ersten beiden Monate des Jahres auf durchschnittlich 276.000 angezogen. Im Trend der letzten Jahre habe der Monatszuwachs jeweils in der Region von 200.000 gelegen. Mit dem von den Analysten erwarteten März-Zuwachs um 170.000 Arbeitsstellen sollte daher ein Schritt in Richtung der Rückkehr zur Normalität erfolgen. Die Jahresrate der Stundenverdienste dürfte zwar auf 2,8% anziehen (Februar: 2,6%). Damit sollte sich aber "nur" der jüngste Seitwärtstrend fortsetzen.



Mit signifikanten Impulsen für das Devisen- und Rentenmarktgeschehen sei wohl nur dann zu rechnen, wenn der Aufbau neuer Arbeitsstellen überraschenderweise deutlich jenseits der 200.000 Marke liegen sollte und/oder die Jahresrate der Stundenverdienste auf ein neues zyklisches Hoch anziehen würde, was dann der Spekulation auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung neue Nahrung geben würde. (06.04.2018/ac/a/m)





