Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Ölmärkte setzten auch in der ersten Aprilwoche ihren Aufwärtstrend fort und notierten am vergangenen Freitag auf einem neuen Jahreshoch bei USD 70,34 pro Barrel Brent um satte 3% fester als Ende März, so die Analysten der Nord LB.Nachdem es aufgrund der Besetzung zweier Exportterminals durch die selbst ernannte Libysche Nationalarmee um General Haftar bereits im vergangenen Juni zu wochenlangen Exportausfällen gekommen sei, bringe Haftar seine Streitkräfte aktuell offenbar für eine Offensive gegen den Regierungssitz in Tripolis in Stellung. Zwar liege die aktuelle Frontlinie noch recht weit von den wichtigen Ölfeldern, -pipelines und Exportterminals entfernt, dennoch sähen Experten bei einer Ausweitung des Konflikts insbesondere den wichtigen Exporthafen Zawiya in Gefahr. Alleine im April sollten von hier aus rund 6 Millionen Barrel Rohöl exportiert werden. Bei einer Einschränkung oder einem völligen Erliegen dieses Exporthafens dürfte diese wegfallende Menge bei den aktuell recht ausgeglichenen Ölmärkten für Preisauftrieb sorgen. Alleine das Risiko von Exportausfällen reiche indes am aktuellen Rand aus, um die Ölpreise rund um die Marke von USD 70 zu stützen.Für die kommenden Wochen erwarten die Analysten der Nord LB die Ölpreise in einer Seitwärtsbewegung. Abhängig vom weiteren Verlauf in Libyen aber auch der US-Chinesischen Handelsgespräche bestünden hierbei weitere Aufwärtschancen. Die Abwärtsrisiken bestünden indes in Form der globalen Konjunkturmoderation sowie im US-Fördermengenwachstum, das durch im Juli erwartete neue Pipelinekapazitäten wieder an Geschwindigkeit zulegen dürfte. (Ausgabe vom 08.04.2019) (09.04.2019/ac/a/m)