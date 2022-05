Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine ausgeprägte Konjunkturabschwächung, wie sie derzeit durch die jüngste Outperformance defensiver gegenüber zyklischen Titeln eingepreist wurde, sollte sich auf dem Arbeitsmarkt noch nicht bemerkbar machen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Konsensschätzung deute auf einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,5% im Mai hin, 0,1 Prozentpunkte über dem Vorpandemietief von 3,4%. Da die Zahl der offenen Stellen die der Arbeitssuchenden immer noch um das 1,9-fache übersteige, dürfte der Lohndruck nicht nachgelassen haben. Die dynamische Expansion des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors könnte diese Entwicklung gefördert haben. Genauere Erkenntnisse dürften die jeweiligen ISM-Indices, die am Mittwoch und Freitag veröffentlicht würden, liefern. Während die Erholung unter normalen Umständen positiv für die Aktienmärkte wäre, könnte die Furcht vor einer Überhitzung des Arbeitsmarktes, welche die FED möglicherweise zu einer restriktiveren Haltung veranlassen dürfte, die Anlegerstimmung negativ beeinträchtigen würden.



Im Laufe der Woche sei durch die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten mit erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten zu rechnen. (30.05.2022/ac/a/m)



