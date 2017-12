Diese Woche stehe ansonsten klar im Zeichen der letzten richtig wichtigen Daten vor der FED-Zinsentscheidung am 13. Dezember: Der Arbeitsmarktbericht am Freitag gebe die letzten entscheidenden Hinweise auf die Verfassung der US-Konjunktur. Daneben sollte auch auf den ISM PMI Non-Manufacturing geachtet werden, der für den Dienstleistungssektor die Stimmungslage widergebe. Daneben dürften zumindest die Marktteilnehmer in Deutschland auf die hiesigen Daten zur Industrieproduktion und zu den Auftragseingängen schauen.



Am Dienstag um 16:00 Uhr werde die Stimmungsumfrage von den Einkaufsmanagern der US-Serviceunternehmen veröffentlicht, die zuletzt mit einem Indexstand von über 60 Punkten nahezu euphorisch gewesen seien. Zwar sei mit einem moderaten Rückgang auf 59 Punkten zu rechnen, aber dennoch deute dieser Stand auf ein fast schon gigantisches Wirtschaftswachstum im Bereich von 4% bis 5% hin. Nach den beiden Hurrikans Harvey und Irma dürfte der am Freitag um 14:30 Uhr anstehende Arbeitsmarktbericht für November der erste sein, der nicht mehr maßgeblich von den Auswirkungen der Wirbelstürme betroffen sein sollte. Habe der Beschäftigungszuwachs im September noch bei geringen 18.000 und im Oktober bei fulminanten 261.000 gelegen, dürfte er im laufenden Monat bei etwa 185.000 gelegen haben. Damit kehre die Zeitreihe wieder auf ein "Normalniveau" zurück, welches zwar tendenziell abnehmend aber dennoch weiterhin hoch genug sei, um die Arbeitslosenquote mittelfristig zu drücken. Nachdem die Arbeitslosenquote aber in den beiden Vormonaten sukzessive recht deutlich zurückgegangen sei, würden die Analysten der NORD LB im November zunächst einmal mit einer unveränderten Quote von 4,1% rechnen. Der Abwärtstrend in der Arbeitslosenquote dürfte aber angesichts des deutlichen Beschäftigungsaufbaus und der guten Unternehmensstimmung anhalten.



Der Fokus werde auch auf der Entwicklung der Stundenlöhne gerichtet sein: Nach der Stagnation zuletzt sei von einer Gegenbewegung nach oben und einem Plus von deutlichen 0,3% M/M auszugehen. Insbesondere die Löhne würden bei der Ausrichtung der US-Geldpolitik eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Insgesamt würden diese Zahlen einen intakten Jobmotor anzeigen und die Erwartungen einer erneuten Zinsanhebung der Federal Reserve am 13. Dezember bestätigen. (04.12.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verabschiedung eines Steuerreformgesetzes durch den Senat am vergangenen Freitag hat die Wahrscheinlichkeit für baldige Steuersenkungen in den USA deutlich erhöht, so die Analysten der NORD LB.Nun müsse ein Vermittlungsausschuss die beiden unterschiedlichen Vorlagen von Senat und Repräsentantenhaus zusammenbringen, so dass letztlich ein gemeinsamer Entwurf verabschiedet werden könne. Für die Kapitalmärkte bedeute die Einigung im Senat, dass sie sich auf Steuersenkungen mit entsprechenden möglichen Implikationen für Wachstum, Staatsschulden und Inflation in einem deutlich wahrscheinlicheren Szenario einstellen müssten. Die mindestens bis zum Jahresende anhaltenden Diskussionen der Politiker in Washington über die Steuerreformen und den Haushaltsplan würden immer wieder Impulse für die Kapitalmärkte liefern können.