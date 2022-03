Bonn (www.aktiencheck.de) - Von der US-Volkswirtschaft gingen in der vergangenen Woche gemischte Signale aus, so die Analysten von Postbank Research.Der Arbeitsmarkt bleibe extrem angespannt und könnte die Inflation weiter in die Höhe treiben und so den geldpolitischen Straffungskurs der FED beschleunigen. Der Kerndeflator der persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) dürfte dazu am Donnerstag Aufschluss geben.Ein stark angespannter Arbeitsmarkt und die entsprechende Knappheit an Arbeitskräften könnten zu einer zweiten Inflationsrunde in den USA beitragen. (Ausgabe vom 28.03.2022) (29.03.2022/ac/a/m)