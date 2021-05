Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum der Stundenlöhne wird von den Anlegern wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Lohnzuwächse oder die Arbeitslosenquote, so Aaron Anderson, Senior Vice President of Research bei Fisher Investments, im Kommentar zum US-Arbeitsmarktbericht.



Es sei unbestreitbar, dass die erfolgreiche Verteilung von Impfstoffen und die Wiedereröffnung der Wirtschaft das Beschäftigungsbild verbessere. Die meisten Anleger würden sich derzeit fragen, ob ein sprunghafter Anstieg der Stundenlöhne zu einer höheren Inflation führen und somit die FED dazu veranlassen könnte, die Zinsen zu erhöhen und die quantitative Lockerung zu reduzieren, um die Inflation abzuwehren. Im Gegensatz zu vielen anderen wirtschaftlichen Kennzahlen, die durch Basiseffekte im Vergleich zum Vorjahr künstlich angekurbelt würden, sei bei den Stundenlöhnen das Gegenteil der Fall. Als der Stimulus letzten April eingesetzt habe, seien die Stundenlöhne gestiegen, was die Vergleiche in diesem Jahr sehr viel schwieriger mache und wahrscheinlich die Inflationsbedenken verringere. (07.05.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.