Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute gemeldeten offiziellen Zahlen zur Beschäftigungssituation in den USA dürfen nach Auffassung der Analysten der Nord LB nicht zu negativ interpretiert werden.



Unter Berücksichtigung der Revisionen habe der Stellenaufbau ziemlich genau im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Der eine oder andere Beobachter habe aufgrund einiger jüngst zu beobachtenden erfreulichen Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt vielleicht etwas zu ambitionierte Erwartungen gehabt. In der Summe bleibe die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten grundsätzlich erfreulich, wobei es immer mehr Hinweise auf einen Fachkräftemangel gebe, welcher den weiteren Personalaufbau der Unternehmen in den USA nun zu behindern scheine. (03.08.2018/ac/a/m)





