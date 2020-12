Bonn (www.aktiencheck.de) - Im November sind in den USA zwar lediglich 245.000 zusätzliche Stellen entstanden - prognostiziert worden war ein Zuwachs um 440.000 Jobs; für den Oktober war noch ein Plus von 610.000 Stellen gemeldet worden, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings sei die Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent auf 6,7 Prozent gesunken, während die Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent beziehungsweise gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,4 Prozent angestiegen seien. Nun könnte der starke Anstieg der Coronavirus-Infektionszahlen einige Bundesstaaten und Kommunen dazu veranlassen, neue Beschränkungen für Unternehmen einzuführen, was dem US-Arbeitsmarkt in naher Zukunft Ungemach bereiten würde. Dies dürfte dann jedoch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Einigung auf ein neues Fiskalpaket zur Linderung der Pandemiefolgen erhöhen. Zudem könnte die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 16. Dezember die Geldpolitik weiter lockern. In einer ersten Reaktion auf die Daten hätten sich die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen aufwärts in Richtung der Ein-Prozent-Marke bewegt. (07.12.2020/ac/a/m)



