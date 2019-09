Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Beschäftigungszuwachs fiel mit 130.000 Personen und den Revisionen der beiden Vormonate nach unten etwas schwächer als erwartet aus, eine konstante Arbeitslosenquote bei 3,7%, ein deutlicherer Lohnzuwachs und der Wochenstundenanstieg verbessern den Eindruck von der Lage auf dem Arbeitsmarkt aber wieder, so die Analysten der Nord LB.



Der Jobmotor in den USA laufe, wenngleich etwas weniger dynamisch als noch in den Vorjahren. Der Konsum erhalte damit weiterhin Rückenwind. Der Arbeitsmarktbericht bestätige die hohe Widerstandskraft der US-Wirtschaft gegen globale Abschwächungstrends. Die Notenbanker würden am 18. September aufgrund der zugenommenen weltweiten Konjunktursorgen eine weitere Zinssenkung durchführen. Ob weitere Zinssenkungen folgen würden, werde von den Konjunkturdaten (data-dependent), dem Verlauf im Handelskonflikt und den Brexit-Entwicklungen abhängen. (06.09.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.