Einen kleinen Lichtblick gebe es zum Wochenauftakt aus der deutschen Industrie zu vermelden. Nach den abermals enttäuschenden Auftragsdaten für Mai am Freitag habe das Statistische Bundesamt heute Morgen bekanntgegeben, dass die Industrieproduktion im Mai um 0,3% gegenüber dem Vormonat gestiegen sei. Angesichts des kräftigen Rückgangs um 2,0% im April sei dies natürlich nur ein schwacher Trost. Ein Aspekt der Daten mache aber zumindest etwas Hoffnung auf eine Stabilisierung der deutschen Industrie. So werde das Gesamtergebnis im Mai durch einen kräftigen Rückgang der Bauproduktion, die damit im April und Mai den erwarteten Rückgang auf das witterungsbedingt überraschend starke 1. Quartal gezeigt habe, nach unten verzerrt. Ex Bau abe sich im Mai ein Zuwachs um 0,7% ergeben, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 0,9%. Dies ändere aber nichts daran, dass die Industrie das deutsche BIP-Wachstum im 2. Quartal wohl belastet haben dürfte.



Nach einem kräftigen Minus im April seien die deutschen Exporte im Mai um 1,1% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Gleichzeitig hätten die Importe um 0,5% nachgegeben. Dennoch zeichne sich für das 2. Quartal eine Belastung des BIP-Wachstums durch den Außenhandel ab.



Heute stünden keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Wochenverlauf dürfte die Anhörung von FED-Präsident Powell vor dem USRepräsentantenhaus am Mittwoch vor dem Hintergrund der noch für diesen Monat erwarteten US-Leitzinssenkung auf das größte Interesse stoßen. (08.07.2019/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juni besser entwickelt als befürchtet, so die Analysten von Postbank Research.Gegenüber dem Vormonat seien 224 Tsd. zusätzliche Stellen geschaffen worden, während die Markterwartung bei lediglich 160 Tsd. gelegen habe. Gleichwohl habe sich bestätigt, dass die Auftriebskräfte am US-Arbeitsmarkt nachgelassen hätten. In den letzten drei Monaten habe das durchschnittliche Stellenplus nur noch bei 171 Tsd. gelegen verglichen mit 223 Tsd. im Mittel des Jahres 2018. Die Arbeitslosenquote sei leicht von 3,6% auf 3,7% geklettert. Dies basiere aber lediglich auf einer Veränderung auf der zweiten Nachkommastelle und sei insofern vernachlässigbar. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Vormonatsvergleich um 0,2% gestiegen. Die Vorjahresrate habe bei 3,1% verharrt. Am Markt sei jeweils mit einem etwas stärkeren Zuwachs gerechnet worden. Die Lohnentwicklung stehe damit einer US-Leitzinssenkung noch in diesem Monat nicht entgegen. Der recht robuste Stellenaufbau im Juni lege aber auch den Schluss nahe, dass die FED keinen Anlass habe, die Geldpolitik übermäßig schnell zu lockern.