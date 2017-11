Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute gemeldeten Zahlen zum Beschäftigungsaufbau in den USA sind nicht einfach zu interpretieren, so die Analysten der Nord LB.



Da es nach der Revision nun nicht mehr zu einem Stellenabbau im September gekommen sei, präsentiere sich natürlich auch der Rückprall im Oktober weniger ausgeprägt. Grundsätzlich bleibe die Lage am Arbeitsmarkt der USA erfreulich. Die Zahlen zur Lohnentwicklung müssten allerdings als negative Überraschung bewertet werden. (03.11.2017/ac/a/m)







