Insgesamt präsentiere sich der US-Arbeitsmarkt in robuster Verfassung. Daher dürfte in diesem Jahr nicht nur die Ölpreisentwicklung, sondern auch die Lohnentwicklung mit dazu beitragen, dass die allgemeinen Konsumentenpreise im Schnitt um 2,3% anziehen würden (2016e: 1,3%). Die Analysten würden weiterhin mit zwei Zinserhöhungsschritten der FED in diesem Jahr rechnen. Der Euro habe zum US-Dollar Einbußen in Richtung von 1,05 USD hinnehmen müssen.



In Deutschland sollte der Rückgang beim Auftragseingang der Industrie um 2,5% im November nach dem starken Monatszuwachs von 5,0% im Oktober keinen Beinbruch darstellen. Sollte die Auftragseingänge im Dezember stagnieren, so ergäbe sich nämlich immer noch ein sattes Quartalplus von 3,3% für das Schlussquartal des letzten Jahres. Für das Gesamtjahr 2016 läge der Zuwachs der Orders bei 1,5% (2015: 1,0%). Das Konjunkturmomentum dürfte daher zur Jahreswende 2016/17 wieder an Fahrt aufnehmen, nachdem im dritten Quartal 2016 das BIP "nur" um 0,2% im Quartalsvergleich habe zulegen können.



Bei den Novemberdaten zum Auftragseingang habe sich der Monatsrückgang nahezu zu gleichen Teilen auf die Inlands- und Auslandsnachfrage (mit -2,8% bzw. -2,3%) verteilt. Aber nur die zuletzt volatilen Bestellungen der Investitionsgüterproduzenten hätten im November nach dem starken Zuwachs um 7,3% im Oktober einen kräftigen Monatseinbruch (-4,8%) hinnehmen müssen. Bei den Vorleistungsgüter- und Konsumgüterproduzenten seien die Orders im November um 0,5% bzw. 1,5% gestiegen. (09.01.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nur auf den ersten Blick fiel der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember 2016 schwach aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Zuwachs an Arbeitsstellen habe "nur" 156.000 betragen und damit die Markterwartungen von 178.000 deutlich unterschritten. Die beiden Vormonatswerte seien aber um insgesamt 19.000 nach oben revidiert worden. Im Monatsdurchschnitt habe der Zuwachs an Arbeitsstellen im abgelaufenen Jahr bei rund 180.000 gelegen, nach Werten jenseits der Marke von 200.000 in den Jahren 2015 und 2014. Die Arbeitslosenquote habe zudem leicht auf 4,7%, bei einer nur marginal zulegenden Erwerbsquote von 62,7% (November 2016: 62,6%), angezogen. Die Stundenverdienste seien aber im Monatsvergleich um 0,4% gestiegen. Damit sei die Jahresrate auf 2,9% gesprungen. Im Trend habe der Jahreszuwachs von Ende 2009 bis zum Herbst 2015 bei rund 2,0% und anschließend bei rund 2,5% gelegen. Nun erfolge also eine weitere Befestigung in Richtung der 3%-Marke.