Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt (Freitag, 06.04., 14:30 Uhr) wusste im bisherigen Jahresverlauf zu überzeugen, so die Analysten von Postbank Research.Über diese Kerndaten des Arbeitsmarktes hinaus dürfte erneut die Lohnentwicklung größere Beachtung finden. Die Marktteilnehmer würden nämlich verstärkt darauf schauen, ob sich nach vielen Jahren eines anhaltenden, kräftigen Beschäftigungswachstums und einer inzwischen sehr niedrigen Arbeitslosenquote nicht allmählich doch die Zeichen für eine spürbare zunehmende Lohndynamik mehren würden.Für März rechne der Markt allerdings nur mit einem verhaltenen Zuwachs des durchschnittlichen Stundenlohns um 0,2% gegenüber Februar, was jedoch ausreichen würde, um die Vorjahresrate von 2,6% auf 2,8% zu hieven. Diese würde sich damit auf einem Niveau verfestigen, das etwas höher sei als im Vorjahr, aber immer noch als eher moderat anzusehen wäre. Die US-Notenbank dürfte dies dann aber in ihrer Strategie einer schrittweisen geldpolitischen Straffung bestätigen. Sollten sich die Erwartungen hinsichtlich des Arbeitsmarktberichtes erfüllen, hätte die FED weder einen Grund ihren Zinserhöhungskurs zu verzögern, noch einen Anlass diesen zu beschleunigen. (03.04.2018/ac/a/m)