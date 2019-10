Bonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt (Fr., 01.11., 13:30 Uhr) ist die konjunkturelle Moderierung der letzten Quartale bisher nur in Teilen angekommen, so die Analysten von Postbank Research.



Er präsentiere sich insgesamt weiter robust, jedoch habe sich die Dynamik des Stellenaufbaus

im Jahresverlauf abgeschwächt. Die Analysten von Postbank Research würden mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung rechnen. Allerdings dürfte der Rückgang im Oktober wegen eines Sondereffektes sehr deutlich ausfallen. Ein umfangreicher Streik bei einem großen US-Automobilhersteller könnte die Beschäftigungsbilanz um bis zu 80.000 Stellen belasten, wobei aber schwer abzuschätzen sei, wie viele davon von dem statistischen Erhebungsverfahren tatsächlich erfasst würden. Die Analysten von Postbank Research würden für Oktober ein Stellenplus von 85 Tsd. nach 136 Tsd. im September erwarten. Die US-Arbeitslosenquote sollte vor diesem Hintergrund leicht auf 3,6% anziehen. (28.10.2019/ac/a/m)



