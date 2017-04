Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein in den USA enttäuschend ausgefallener Beschäftigungsaufbau von 98.000 Stellen steht einer erneut gefallenen Arbeitslosenquote auf nur noch 4,5% gegenüber, so die Analysten der Nord LB.



Die Aufhellung auf dem Arbeitsmarkt setze sich in der Summe fort. Wetterbedingte Verzerrungen würden für den geringen Jobaufbau verantwortlich gewesen sein mögen, zudem dürften mittlerweile die Erwartungen zu hoch gewesen sein. Der Anstieg der Stundenlöhne halte den Druck auf die Federal Reserve aufrecht, wenngleich sie die Normalisierung der Geldpolitik nur behutsam fortsetzen sollte.



Nach Erachten der Analysten würden erstens die konjunkturellen Positivüberraschungen - wie heute bereits erlebt - wieder abnehmen, zweitens sollte bereits im Verlauf des 2. Quartals die Inflationsrate basisbedingt wieder etwas zurückgehen. Insofern sollte keineswegs ausgeschlossen werden, dass die Federal Reserve im Juni in ihren Zinsanhebungszyklus eine Pause einlegen werde. (07.04.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.