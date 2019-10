Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Zumindest auf dem US-Arbeitsmarkt werden Erinnerungen an die Goldenen 60er wach, so die Börse Stuttgart.Die Konjunkturindikatoren würden auf ein deutliches Schrumpfen der US-Konjunktur hindeuten, so sei der in der letzten Woche veröffentlichte US-Einkaufsmanagerindex, stärker als erwartet, auf einen Wert von 47,8 Zähler gesunken. Ein Wert von unter 50 deute auf ein Schrumpfen hin. Auch seien die Auftragseingänge der Industrie gefallen. Aus diesen Gründen würden die Kapitalmärkte bei der nächsten FED Sitzung Ende Oktober die dritte Zinssenkung in diesem Jahr erwarten. Zumal auch die durchschnittlichen Stundenlöhne im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 2,9% gestiegen seien, anstatt wie erwartet um 3,20%.In dem veröffentlichten Protokoll zur FED-Sitzung vom 18.09.2019 gehe hervor, dass die Notenbanker zwischen den Ratssitzungen im Juli und September von einer sich weiter verschlechternden Situation bei der Industrieproduktion und den Exporten berichten würden und daher die Federal Funds Rate (Leitzins) von 2,00% auf 1,75% gesenkt hätten. Von den zwölf Mitgliedern des Federal Open Market Commitee hätten zwei für gleich bleibende Zinsen und ein Mitglied sogar für eine noch stärkere Senkung der Federal Funds Rate gestimmt. (Bonds Weekly Ausgabe 41 vom 11.10.2019) (11.10.2019/ac/a/m)