Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notieren am Freitag nach der gestrigen scharfen Umkehr leicht im Plus, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) falle am Freitag und testet die 1,08er Marke, nachdem der gestrige Erholungsversuch gescheitert sei. Am Donnerstag habe das Paar versucht, über die 1,09er Marke und die darüber liegenden lokalen Hochs auszubrechen - die Käufer hätten den Kurs kurzzeitig auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen drücken können. Doch bereits am späten Vormittag hätten die Verkäufer wieder die Kontrolle übernommen. Am Ende habe sich das Paar um rund 100 Pips zurückgezogen und die Sitzung leicht im Minus geschlossen. Der Versuch, den kurzfristigen Trend umzukehren, sei damit gescheitert.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am letzten Handelstag der Woche etwas schwächer in den Handel gestartet - die Verluste würden sich jedoch aktuell mit rund 60 Punkten in Grenzen halten. Am Donnerstag habe der deutsche Leitindex eine dynamische Umkehr erlebt, nachdem es oberhalb der 50-Tage-Linie zu raschen Gewinnmitnahmen gekommen sei. Dies sei der zweite Fehlausbruch an diesem gleitenden Durchschnitt innerhalb von 16 Tagen. Da der Kurs am Mittwoch über den lokalen Hochs geschlossen habe, könnten die jüngsten Rückgänge als Korrektur im kurzfristigen Aufwärtsimpuls eingeordnet werden. (22.04.2022/ac/a/m)