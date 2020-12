Paris (www.aktiencheck.de) - Die von einigen Marktteilnehmern erwartete Ernüchterung nach der ersten Impfnachrichten-Euphorie ist am Markt ausgeblieben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Dow Jones-Index notiere auch weiterhin jenseits der Marke von 30.000 Zählern und damit auf Rekordkurs. Untermauert werde diese Rally von soliden Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten. Sowohl das Wirtschaftswachstum, das im dritten Quartal um 33,1 Prozent habe zulegen können, als auch die Arbeitsmarktdaten hätten sich recht freundlich gezeigt. Hinzu kämen Daten, wonach die Nettovermögen der US-Amerikaner seit Ausbruch der Pandemie deutlich angestiegen seien. Dies lasse auf einen Konsumstau schließen, der sich nach einer Entspannung der Pandemie entladen und zu einem Wachstumsschub für die US-Wirtschaft führen könnte.Zwar erscheinen steigende Aktienindizes angesichts des Lockdowns in Deutschland auf den ersten Blick paradox, doch nimmt der Markt bereits erfolgreiche Impfungen und den nahenden Frühling vorweg, so die Analysten der BNP Paribas. Dennoch sollten sich Anleger der gestiegenen Fallhöhe bewusst sein. Angesichts des Umstands, dass der Dow Jones-Index jenseits der Marke von 30.000 Zählern ein wenig an Dynamik eingebüßt habe, sollten Anleger auch nicht ausschließen, dass die Rally ein wenig an Schwung verlieren könnte. Falle die runde Marke von 30.000 Punkten, könnte der Markt auch in eine Konsolidierung übergehen. Anleger sollten allerdings auch in diesem Zusammenhang auf die Umsätze achten. Sowohl für Bullen als auch für Bären könnten sich zwischen den Jahren Fehlsignale ergeben. (18.12.2020/ac/a/m)