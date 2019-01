Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang konnten viele zuletzt gebeutelte US-Titel wieder Terrain gutmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So sei beispielsweise Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) einen Tag nach seiner Umsatzwarnung um 4,3% geklettert. Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) hätten den Handelstag mit einem Plus von 11,4% beendet, nachdem es am Vortag noch um 9,5% nach unten gegangen sei. Ähnlich gut sei es Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) mit einem Kursplus von 9,7% ergangen. Der US-Streamingdienst habe dabei u.a. von positiven Analystenkommentaren profitiert. Letztere hätten auch beim Kosmetik- und Parfumhersteller Coty (ISIN: US2220702037, WKN: A1WY6X) für einen Kursanstieg von 5,5% gesorgt.



Generell hätten allen voran Titel aus dem Technologiesektor zu den größten Gewinnern gezählt. So hätten u.a. Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) um 6,2%, Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) um 5,0%, Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) um 4,7% und Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841) um 4,5% zugelegt. Der Videospiele-Einzelhändler Gamestop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX) habe sich indes um 17,5% verteuert, nachdem Gerüchte um einen möglichen Kauf durch so genannte Private-Equity-Gesellschaften die Runde gemacht hätten. (07.01.2019/ac/a/m)



