Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Aktienindices begannen den Handelstag - gedämpft durch erneute verbale Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump (bzgl. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM), Brexit sowie des Zollstreits mit China etc.) - klar im negativen Terrain, konnten sich aber im Handelsverlauf von den Tagestiefs erholen und drehten sogar leicht ins Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Konjunkturseitig hätten die Daten zum US-Verbrauchervertrauen kaum bewegt, zumal die Konsensus-Erwartungen (Quelle: Bloomberg) getroffen worden seien und sich der Wert nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau befinde. Relative Flaute habe auch bei den Ölpreisen geherrscht: Während sich nach den zuletzt heftigen Ausschlägen die US-Sorte WTI marginal verbilligt habe, habe sich die global gehandelte Sorte Brent weiter leicht erholen können. Der Goldpreis habe den dritten Tag in Folge nachgegeben und somit ähnlich wie die Metallpreise generell - belastet durch die jüngste USD-Stärke - unter Abgabedruck gestanden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine positive Eröffnung an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen erwarten. (28.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.