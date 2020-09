In vielen institutionellen wie privaten Portfolios würden US-Aktien eine große Rolle spielen. "US-Papiere waren lange der Garant für gute Renditen", sage Mlinaric. Dafür habe die US-Notenbank mit ihrer Politik billigen Geldes gesorgt. Die Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell in der vergangenen Woche, man wolle in Zukunft auch eine Inflationsrate oberhalb von zwei Prozent zulassen, seien ein klares Indiz dafür, dass sich Investoren auf längere Sicht auf das billige Geld der FED verlassen könnten. "Ungeachtet bestehender Risiken kann der Anstieg am Aktienmarkt also noch weitergehen", so Mlinaric. "Doch je höher man steigt, desto dünner wird die Luft."



Die Zahlen würden schon jetzt zur Vorsicht raten: "US-Aktien sind extrem hoch bewertet", sage Mlinaric. So liege das aktuelle CAPE, ein langfristiges und konjunkturzyklusbereinigtes Kurs/Gewinn-Verhältnis, bei rund 32. Eine solch hohe Bewertung habe es seit 1891 nur in etwa drei Prozent aller Monate gegeben und die zukünftigen Aktienmarktrenditen seien im Mittel negativ gewesen. Investoren hätten die Aktien über 30 Jahre halten müssen, um positive Renditen zu erzielen.



Erschwerend komme hinzu, dass die US-Politik sich seit Jahren extrem weiter verschulde, es aber nicht schaffe, das wirtschaftliche Fundament zu stärken. Trotz Boom am US-Aktienmarkt müssten immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen aufgeben. Die Verschuldung der USA habe bereits jetzt Ausmaße erreicht, die den Spielraum der Politik in Zukunft erheblich einschränken werde. "Möglicherweise könnte das System Trump in einer zweiten Amtszeit den Aktienboom noch eine Weile am Laufen halten", so Mlinaric. "Die nächste Regierung wird sich aber mit dem Problem herumschlagen müssen, wie man das Fundament stärken kann, während die Aktienblase immer mehr Geld aufsaugt." Die Regierung müsse sich auf ein Platzen der Blase vorbereiten - und damit auch die Investoren.



"Für Investoren ist bereits jetzt Vorsicht geboten", sage Mlinaric. "Denn bereits mit der Wahl könnte ein neuer, fiskalpolitisch verantwortungsvollerer Präsident die Politik Trumps beenden und damit für einen deutlichen Rückgang der Aktienmärkte sorgen." Selbst ein wiedergewählter Donald Trump hätte wohl nur noch geringe Chancen, den Börsenboom über Jahre zu verlängern. In jedem Fall aber würden US-Aktien aus Portfolios weltweit verkauft werden, wenn sich eine pessimistischere Sicht durchsetze. "Dann droht ein Ausverkauf, der auch von der FED bestenfalls zu bremsen, aber nicht aufzuhalten sein wird." (03.09.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank flutet den Markt mit Geld und pumpt so die Blase des US-Aktienmarktes weiter auf, so die Experten von Quant.Capital Management.Das möge Donald Trump den Wahlsieg sichern und er möge diesen Boom weiter befeuern. "In jedem Fall aber wird der nächste Präsident der USA gegen einen Absturz am Aktienmarkt kämpfen müssen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. "Die Folgen für Anleger sind gravierend."