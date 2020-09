CyberArk Software Ltd. (ISIN IL0011334468/ WKN A12CPP) sei so ein Unterehmen. Seine Technologien für Informationssicherheit und Datenschutz würden etwa in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energie, im Einzelhandel, Gesundheitswesen und von Regierungsorganisationen eingesetzt. Der Unternehmensumsatz von CyberArk habe im zweiten Quartal 2020 rund 106,5 Millionen US-Dollar betragen. Damit sei die eigene Prognose übertroffen worden und CEO Udi Mokady sei zufrieden: "Unsere Lösungen gewinnen an Dynamik, was zu Rekordbuchungen im zweiten Quartal führt und zu unserem starken Umsatzwachstum von 30 Prozent beiträgt." Auch die Anleger könnten zufrieden sein: Seit dem Börsengang 2014 mit 16 Dollar je Aktie sei der Kurs auf nun 112 US-Dollar gestiegen und habe sich damit versiebenfacht.



Ähnlich sehe es bei Five Below Inc. (ISIN US33829M1018/ WKN A1JZ18) aus, einer Discounterkette, die Produkte meist für unter 5 US-Dollar sowie eine kleine Auswahl für maximal 10 Dollar verkaufe. Seit dem Börsengang 2012 mit 17 Dollar je Aktie sei der Kurs auf aktuell 117 Dollar geklettert. Tendenz weiter steigend: Angesicht der prekären Situation vieler Amerikaner dürfte der preiswerte Discounter für "cool stuff" auch künftig gute Geschäfte machen. Erst kürzlich habe Five Below angekündigt, auf über 2.500 Filialen wachsen zu wollen - von derzeit etwa 900.



Apropos Konsumgüter: YETI Holdings Inc. (ISIN US98585X1046/ WKN A2N7XR) sei ein wachsender Designer und Vermarkter einer Vielzahl von innovativen Markenprodukten für Outdoor-Enthusiasten, gestartet 2006 als YETI Coolers mit hochwertigen Kühlboxen. Die Gründer, die Brüder Ryan und Roy Seiders, hätten sich lange über die schlechte Qualität handelsüblicher Boxen geärgert und würden nun den Markt für robuste Outdoor-Ausrüstung aufrollen. 2018 sei YETI an die Börse gegangen und habe damals 18 Dollar je Aktie erzielt. Seitdem sei der Kurs der YETI-Aktie um über 290 Prozent auf heute rund 53 US-Dollar pro Stück gestiegen.



Der Großteil der Produkte und Services, die Verbraucher alltäglich nutzen würden, würden von solchen kleineren Unternehmen stammen. Vielen Investoren fehle jedoch der Einblick in diesen interessanten Markt, weil sie sich auf große, namhafte Firmen konzentrieren würden. Auch nur wenige Analysten würden diese Titel beobachten. Hier könne das BNP-Investmentteam seine Stärken voll ausspielen. Also: Dann ab Dienstag wieder! (03.09.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Pamela Woo von BNP Paribas Asset Management äußert sich zu den Perspektiven bei US-Small-Caps.Am kommenden Montag sei Labor Day, der Feiertag der Arbeiter: Seit 1894 werde in den USA und in Kanada (hier als Labour Day) am ersten Montag im September der Einführung des 8-Stunden-Tages gedacht. Heute markiere der gesetzliche Feiertag für viele Nord-Amerikaner auch das Ende des Sommers und der Reisezeit. Strände und Ausflugsziele seien voller Menschen, die das letzte lange Wochenende des Sommers genießen würden.