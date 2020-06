Sobald sich Trump über seine Strategie im Klaren ist, wird es sehr schnell gehen. Das Paket dürfte enorme Auswirkungen auf den Infrastruktur-Bereich haben und auch auf die Geschwindigkeit der Erholung in den USA. Letztere dürfte sich durch das Paket viel schneller vollziehen, was der Markt natürlich sehr begrüßen würde. Sobald Gewissheit darüber besteht, dass dieses Paket kommt, werden die Aktien- und Kreditmärkte anziehen. Das dürfte eine sehr interessante Zeit werden."



Wie bewertet die US-Notenbank FED die wirtschaftliche Lage in den USA?



"Die aktuellen Prognosen der Fed sind nicht sehr ermutigend. Das erhöht den Druck auf das Weiße Haus und den Kongress, ein zweites Konjunkturpaket zu schnüren. Sobald dieses Paket kommt, wird höchstwahrscheinlich auch die Fed aktiv werden. Sei es in Form von Ertragskontrolle, was vielen Marktbeobachtern wahrscheinlich erscheint, oder durch negative Zinssätze. Letzteres würde bedeuten, dass der Wert des US-Dollars insbesondere gegenüber Schwellenländern-Währungen, aber auch gegenüber anderen Nationen sinken würde. Negative Zinssätze sind aus unserer Sicht zwar nicht sehr wahrscheinlich, sie wären jedoch ein sehr positives Zeichen sowohl für die Schwellenländer als auch für die Aktien-Märkte."



Was bedeutet das für Investoren?



"Börsennotierte Infrastrukturunternehmen haben sich zuletzt als widerstandsfähig erwiesen. Darüber hinaus empfehlen wir flexible Strategien. Denn: Wir befinden uns in der letzten Phase des einfachen Teils der Rally, die sich aus dem Nachlassen der Ängste um die Corona-Pandemie ergibt. Solange die Rally anhält, setzen viele Investoren verständlicherweise auf Risiko-Anlagen. Der Wendepunkt wird jedoch kommen. In zwei Monaten dürfte die Lage komplizierter werden, und dann funktionieren Lösungen, die sich anpassen können. Davon abgesehen, sehen wir einige langfristige Trends, beispielsweise bei ESG-Investments und im Hinblick auf die Erholung, die von China ausgeht."



Zuletzt fielen die Einzelhandelsumsätze in den USA deutlich stärker aus als erwartet. Sind das Anzeichen einer V-förmigen Erholung?



"Nein. Die hohen Einzelhandelsumsätze lassen sich durch das Nachlassen der Ängste im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einem gewissen Nachholbedarf bei den Konsumenten erklären. Insgesamt erwarten wir eher eine U- als eine V-förmige Erholung in den USA. Verlauf und Geschwindigkeit der Erholung hängen aber, wie gesagt, stark von dem zweiten Konjunkturpaket ab." (26.06.2020/ac/a/m)







