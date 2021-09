Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (20.09.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 3,3% auf 26,75 Mio. EUR (Q2 2020: 25,89 Mio. EUR) habe die USU Software AG ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Insgesamt hätten sich die Umsätze im ersten Halbjahr 2021 um 3,5% auf 53,93 Mio. EUR (VJ: 52,10 Mio. EUR) verbessert und damit sei ein neuer Halbjahres-Rekordwert erreicht worden. Unverändert habe die Gesellschaft dabei von einer hohen Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten profitiert, die während der Corona-Pandemie von den Kunden verstärkt angegangen worden seien.Dies habe zu vielen Neuaufträgen geführt, die insbesondere das Beratungsgeschäft, welches um 8,2% auf 31,99 Mio. EUR (VJ: 29,57 Mio. EUR) stark zugelegt habe, positiv beeinflusst hätten. Zudem habe sich der Trend hin zu SaaS weiter fortgesetzt, so dass die wiederkehrenden Wartungs-/SaaS-Erlöse ebenfalls um 4,7% auf 16,60 Mio. EUR (VJ: 15,86 Mio. EUR) zugelegt hätten. Die besondere Dynamik in diesem Bereich werde anhand des durchschnittlichen Wachstums (CAGR) ersichtlich. In den vergangenen fünf Jahren habe der CAGR auf Halbjahresbasis bei einem hohen Wert von 9,2% gelegen. Demgegenüber stehe ein tendenzieller Rückgang bei den Einmallizenzen, die im ersten Halbjahr um 17,8% auf 4,80 Mio. EUR (VJ: 5,84 Mio. EUR) gefallen seien.Aufgrund des weiterhin nur unterproportionalen Anstiegs der operativen Kosten habe die USU Software AG einen dynamischen Anstieg des bereinigten EBIT um 24,6% auf 4,32 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 3,47 Mio. EUR). Die vergleichsweise stabile Kostenbasis dürfte auch vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen von geringeren Reisekosten oder niedrigere Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb (Kundenveranstaltungen, allgemeine Veranstaltungen) profitiert haben. Aber auch das höhere Umsatzniveau dürfte mit Skaleneffekten einhergegangen sein, auch wenn die sehr margenstarken Lizenzerträge rückläufig gewesen seien.Zudem sollte die Gesellschaft weiterhin vom Digitalisierungstrend sowie insgesamt von der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Kunden Branchen angehöre, die nicht von der Corona-Pandemie betroffen gewesen sei, profitieren. Diesbezüglich seien in den vergangenen Monaten eine Reihe von Neukunden gewonnen und insgesamt der Auftragsbestand auf einen neuen Rekordwert von 66,23 Mio. EUR (VJ: 59,55 Mio. EUR) deutlich gesteigert worden. Ausgehend von den bestätigten Unternehmensprognosen behalte Filker auch seine Schätzungen für seine konkrete Schätzperiode 2021 bis 2023 unverändert bei.Auf Basis seiner unveränderten Prognosen behalte Filker auch sein DCF-Bewertungsmodell unverändert bei. Dennoch erhöhe sich das Kursziel auf 35,30 EUR (bisher: 33,65 EUR), ausschließlich als Resultat eines Roll-Over-Effektes. Die neue Kurszielbasis sei der 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021).Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt für die USU Software-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.09.2021)